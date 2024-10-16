عاجل.. الأهلي يحدد مصير هذا الثنائي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف مستقبل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفهم من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بيناير.

الأهلي يحدد مصير هذا الثنائي

وقال عبد الهادي في تصريحات له ببرنامجه اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استقر على بقاء محمود عبد المنعم كهربا وذلك حتى يقرر الاعتزال ومعنوياته أفضل بكثير ومرتفعة بالفترة الحالية".

وأضاف: "وبالنسبة لإمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي زي الفل ولا يوجد أي مشكلة تتعلق بتسريحة الشعر وما إلى ذلك ولاعبين الفريق يضحكون على هذه الشائعات وهم في أتم تركيزهم لمباراة السوبر مع سيراميكا".

واختتم: "السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يتحفظ على صفقة زيكو من زد لاقترابه من الكبر بالعمر وقد لا ينفع النادي وهو موافق تماما على البانوبي وكل الأمور جيدة والإدارة باتجاه حسم صفقة المهاجم وفقا لمطالب المدير الفني".