ميسي يعزز رقمه التاريخي مع منتخب الأرجنتين بعد التألق أمام بوليفيا

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أحمد جودة - القاهرة - حطم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي الأرقام القياسية مع منتخب بلاده عبر التاريخ.

ميسي يعزز رقمه التاريخي مع منتخب الأرجنتين

ويشارك ميسي في مباراة الأرجنتين ضد بوليفيا التي تلعب صباح اليوم الأربعاء لحساب الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم.

وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لزميله لاوتارو مارتينيز، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي.

كما مرر ميسي تمريرة حاسمة لجوليان ألفاريز، ليضع الهدف الثالث لصالح منتخب الأرجنتين ضد بوليفيا اليوم.

وعزز ليونيل ميسي رقمه القياسي كأكثر من صنع مع منتخب الأرجنتين تاريخيًا وجاء ذلك برصيد 57 هدف.

وتألق ميسي في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ حتى الآن حيث لعب 76 لقاء بواقع 44 مُساهمة و32 هدف.‏

وقدم ميسي 12 أسيست، شارك في 37 فوز و20 تعادل 11 هزيمة.