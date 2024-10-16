لاوتارو مارتينيز يواصل تألقه مع منتخب الأرجنتين بعد هدفه أمام بوليفيا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاوتارو مارتينيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين في تحطيم الأرقام رفقة منتخب بلاده خلال مشاركته معه.

لاوتارو مارتينيز يواصل تألقه مع منتخب الأرجنتين

ويخوض منتخب الأرجنتين مباراة هامة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم ضد منتخب بوليفيا صباح اليوم الأربعاء في الجولة العاشرة من البطولة.

وتسري أحداث المباراة حاليًا على ملعب مونومنتال أنتونيو فيسبوكيو والتي تشهد تقدم راقصو التانجو بثلاثية نظيفة.

وشهدت المباراة تألق مارتينيز حيث وصلت مساهماته التهديفية إلى 39 مساهمة في 69 مباراة.

وسجل مارتينيز هدف الأرجنتين الثاني في الشوط الأول وصنع للبرغوث ميسي الهدف الأول في اللقاء.