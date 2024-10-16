نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رضا عبد العال بعد تأهل مصر لكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني يسير بخطى ثابتة مع الفراعنة حتى الأن ويحقق النجاح المطلوب.

مصر تتأهل لكأس أمم إفريقيا

ونجح منتخب مصر في التأهل لكأس أمم إفريقيا بعد الفوز ضد موريتانيا، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات.

وقال رضا عبدالعال: من وجهة نظري أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الاختبار الحقيقي لحسام حسن مع المنتخب لقوة المنافسات والمنتخبات الإفريقية.

وأضاف: المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية يجب أن يظهر بشكل أشرس فنيًا من أجل التتويج باللقب.