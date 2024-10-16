نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابته الأخيرة.. موقف أشرف داري النهائي من المشاركة في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكدت جاهزية المدافع المغربي الدولي أشرف داري، لاعب النادي الأهلي، للمشاركة في بطولة السوبر المصري المقبلة مع فريقه، التي ستُقام في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

عودة داري لدعم دفاع الأهلي في السوبر المصري

وكشفت تقارير صحفية من داخل النادي الأهلي، فإن أشرف داري أصبح جاهزًا بشكل تام للمشاركة في البطولة، بعد خوضه مباراة تجريبية (تراي ماتش) ضمن تدريبات الفريق يوم الثلاثاء.

أشرف داري خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة بإشراف الجهاز الطبي للنادي، وأظهرت النتائج تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية، ما يجعله جاهزًا بنسبة 100% للمشاركة في البطولة.

وكان داري قد تعرض لإصابة في كاحل القدم أثناء مشاركته مع منتخب المغرب، مع بداية مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وهي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة 10 أيام.