نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مفاجأة الموسم.. كولر استفسر عن نجم الزمالك الجديد لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد الليثي عن مفاجأة كبيرة تتعلق بطلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بخصوص نجم ينتمي إلى صفوف نادي الزمالك، وذلك في إطار فترة الانتقالات الصيفية التي من المقرر أن تُغلق رسميًا في 25 من الشهر الجاري.

كولر استفسر عن نجم الزمالك الجديد لضمه

وخلال حديثه في برنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس، أوضح الليثي أن مارسيل كولر استفسر خلال أحد اجتماعاته مع لجنة التخطيط في النادي عن إمكانية ضم ناصر ماهر، لاعب الزمالك الحالي. إلا أن اللجنة أبلغته بأن اللاعب كان سابقًا ضمن صفوف الأهلي ورحل عن الفريق، مما يجعل من الصعب إعادة ضمه مرة أخرى.

ومع ذلك، أبدى كولر اهتمامه به، معتبرًا أن ناصر ماهر كان ضمن أولوياته في حال رغب النادي في تدعيم صفوفه قبل إغلاق فترة الانتقالات.

تجدر الإشارة إلى أن ناصر ماهر قد انتقل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتحديدًا في 3 فبراير، قادمًا من نادي فيوتشر. ويُعد هذا الانتقال صفقة ناجحة، حيث قدّم ناصر أداءً مميزًا مع فريقه الجديد، وساهم في فوز الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب فريقه السابق، الأهلي.