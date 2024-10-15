عاجل - بتسديدة من العيار الثقيل..هكذا أمطر إبراهيم عادل مرمى موريتانيا ويصعد بالفراعنة إلى أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة حاسمة ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، نجح منتخب مصر الوطني، بقيادة المدير الفني حسام حسن، في تحقيق انتصار مهم على نظيره الموريتاني بهدف دون رد. المباراة، التي شهدت أداءً متميزًا من الفريقين، تأكدت أهميتها بسبب رغبة الفراعنة في مواصلة تصدر المجموعة وضمان التأهل المبكر للبطولة الأفريقية.

بداية مباراة مصرضد موروتانيا

انطلقت المباراة بحماس كبير من كلا الفريقين، خاصة من جانب منتخب موريتانيا الذي كان يسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور. في الدقيقة الثامنة، كاد المنتخب الموريتاني أن يسجل الهدف الأول بعد انفراد مهاجمه بالحارس المصري محمد الشناوي، لكن الأخير تألق في التصدي للمحاولة، محبطًا خطط المنافس. بالمقابل، كانت أول فرصة حقيقية لمنتخب مصر في الدقيقة الثانية عشرة عندما اقترب أحمد عيد من تسجيل هدف، لكن محاولته مرت بسلام على مرمى موريتانيا.

تغييرات تكتيكية وأداء أقوى

الشوط الأول: تدرج نحو الهدف

استمر الضغط المتبادل بين الفريقين في الشوط الأول، إلا أن منتخب مصر تمكن تدريجيًا من فرض سيطرته على وسط الميدان. رغم السيطرة المصرية، غابت الفاعلية الهجومية الحقيقية على مرمى موريتانيا، حيث لم ينجح الفريقان في تسجيل أهداف خلال هذا الشوط. اختتم الشوط الأول بالتعادل السلبي، مع استمرار الحذر من الجانبين.

الشوط الثاني: تغييرات تكتيكية وأداء أقوى

مع بداية الشوط الثاني، ظهر منتخب مصر بشكل أكثر تنظيمًا، وبدأت التغييرات التكتيكية تؤتي ثمارها. حسام حسن أجرى عدة تغييرات لتعزيز الجانب الهجومي، حيث دفع بتريزيجيه بدلًا من زيزو في الدقيقة 62، وهو ما أضاف ديناميكية جديدة للفريق. كما دخل حمدي فتحي بديلًا لخالد صبحي بعد تعرضه لإصابة. على الجانب الدفاعي، استمر محمد الشناوي في تقديم أداء مميز، حيث أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 60.

إبراهيم عادل يسجل هدفًا للتاريخ

اللحظة الحاسمة في المباراة جاءت في الدقيقة 85، عندما تمكن إبراهيم عادل من تسجيل هدف استثنائي سيظل محفورًا في ذاكرة الجماهير المصرية. بتسديدة بعيدة المدى من منتصف الملعب، استغل إبراهيم تقدم الحارس الموريتاني مامادو ديوب، ليطلق كرة لا تُصد ولا تُرد، معلنًا تقدم الفراعنة بهدف نظيف. هذا الهدف لم يكن مجرد هدف فوز، بل كان لحظة تأريخية قادت مصر للتأهل الرسمي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

القنوات الناقلة وتفاصيل المباراة

المباراة التي أقيمت على ملعب الشيخ ولد بيديا في موريتانيا، انطلقت في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورتس، تحديدًا على قناة beIN SPORTS 3 HD. وقد حظيت المباراة بمتابعة واسعة من الجماهير المصرية، التي كانت تنتظر بفارغ الصبر أداءً مميزًا من منتخبها الوطني.

إنجاز تاريخي للفراعنة

بعد هذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة، متصدرًا مجموعته في التصفيات الأفريقية بأربعة انتصارات متتالية. كما أصبح المنتخب المصري هو الفريق العربي الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في أول أربع جولات من التصفيات، مما يُعد إنجازًا كبيرًا. بفضل هذا الأداء الدفاعي المتميز والهجوم الفعال، تأكد تأهل الفراعنة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

قائمة منتخب مصر وتشكيل الفريق

قاد حسام حسن فريقًا يضم نخبة من أفضل اللاعبين المصريين، حيث جاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي، المهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، أحمد عيد، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحى، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

الفراعنة يتطلعون للمزيد

مع هذا الفوز المستحق، يعزز منتخب مصر من فرصه في التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، ويسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة. الأداء القوي والمميز من اللاعبين يجعل الجماهير متفائلة بأن المنتخب المصري قادر على المنافسة بقوة في البطولة القادمة، وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى تاريخ الكرة المصرية.

هذا الفوز لم يكن مجرد انتصار في مباراة، بل كان إعلانًا واضحًا عن جاهزية الفراعنة للتألق في البطولة الأفريقية، واستعدادهم لتحقيق أحلام الجماهير المصرية بالمزيد من النجاحات على المستوى القاري.