نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إسبانيا يضرب صربيا بثلاثية نظيفة ويتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز أمام صربيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت المنتخب مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "نويفا كوندومينا".

ويحتل الماتادرو بعد هذا الفوز صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل منتخب صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاءين.

أحداث مباراة إسبانيا وصربيا في دوري الأمم الأوروبية

تمكن إيمريك لابورت من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من بيدرو بورو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها لابورت برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح إسباني في الدقيقة 16، بعد رأسية من ميكيل ميرينو من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر ألفارو موراتا ركلة جزاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 54، نفذها موراتا بتسديدة قوية، ولكن مرت أعلى العارضة.

ونجح ألفارو موراتا في تسجيل الهدف الثاني لصالح إسبانيا في الدقيقة 65، بعد تمريرة من فابيان رويز إلى زميله موراتا الذي استقبلها بتسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتحصل ستارهينيا بافلوفيتش لاعب منتخب صربيا على بطاقة حمراء ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 76.

واستطاع أليكس باينا أن يسجل الهدف الثالث لصالح إسبانيا في الدقيقة 77، بعد ركلة حرة نفذها باينا بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.