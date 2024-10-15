نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ريان: التتويج بأمم إفريقيا الاختبار الحقيقي لحسام حسن والمنتخب صعد دون صلاح ومصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن الاختبار الحقيقي لحسام حسن وجهازه الفني التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رغم صعوبة ذلك.

أضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" طبيعي تأهل منتخب مصر لأمم إفريقيا والاختبار الحقيقي لحسام حسن التتويج باللقب". وواصل:" طبيعي فوز منتخب مصر علي موريتانيا والمنتخب فاز دون صلاح ومصطفي محمد وتريزيجيه علي مقاعد البدلاء ". واكمل:" لا أقلل من فوز منتخب مصر علي موريتانيا ولكن الاختبار الحقيقي الفوز علي الجزائر والمغرب". وواصل:" منتخب مصر من الصعب تتويجه ببطولة أمم إفريقيا بالمغرب ولكن لو وصلنا للنهائي سيكون شئ جيد".