موعد مباراة البرتغال القادمة في دوري الأمم الأوروبية عقب التعادل أمام أسكتلندا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب أسكتلندا، سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة البرتغال القادمة في دوري الأمم الأوروبية

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره منتخب بولندا، في الجولة القادمة من عمر بطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم 15 نوفمبر المقبل.

وستنطلق صافرة مباراة البرتغال ضد بولندا، يوم 15 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد بولندا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي تقوم بإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

