نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة رونالدو.. منتخب البرتغال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام أسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بقيادة نجمه العالمي كريستيانو، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره منتخب أسكتلندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت أحداث مباراة البرتغال ضد أسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة البرتغال ضد اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

وبدأت مباراة اسكتلندا ضد البرتغال، بمحاولات هجومية من جانب المنتخب البرتغالي مع وجود تحفظ دفاعي من لاعبي اسكتلندا.

ومع أحداث الشوط الثاني، كانت المباراة سجالا بين لاعبي منتخبي البرتغال وإسكتلندا، ولم يتم تسجيل أي أهداف.

واحتسب حكم مباراة البرتغال ضد أسكتلندا، 4 دقائق وقت بدل ضائع

لتنتهي أحداث مباراة البرتغال ضد أسكتلندا، بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبهذه النتيجة، يواصل المنتخب البرتغالي صدارة جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري الأمم الأوروبية، برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد أسكتلندا عند المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.