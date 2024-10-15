التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية والبحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع بين منتخب السعودية ضد البحرين، بالتعادل السلبي دون أي أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الملك عبدالله الدولي في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أحداث المباراة بين منتخب السعودية والبحرين

بدأ اللقاء بين منتخب السعودية والبحرين بحماس شديد من قبل المنتخبين من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة والخطو قدمًا نحو التأهل.

واستمرت المحاولات من قبل المنتخبين ولكن دون جدوى كان التعادل السلبي في المباراة هو المسيطر على أحداث اللقاء.

وانطلقت صافرة حكم المباراة، معلنًا نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين منتخب السعودية والبحرين.

وجاء تشكيل منتخب السعودية أمام البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: ريان حامد- حسان تمبكتي- علي لاجامي- حسن كادش.

خط الوسط: عبدالإله المالكي- علي الأسماري- سالم الدوسري.

خط الهجوم: أيمن أحمد- فراس البريكان- مروان الصحفي.