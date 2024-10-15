نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: عبد الرحمن البانوبي يوقع للأهلي 4 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع عبدالرحمن البانوبي لاعب زد لمدة أربع سنوات.

خالد الغندور: عبد الرحمن البانوبي يوقع للأهلي 4 سنوات

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عبدالرحمن البانوبي وقع على عقود الأهلي لمدة أربع سنوات بمبلغ ٧ مليون جنيه في الموسم".

وأضاف:" زد طالب في الوقت الحالي مبلغ ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ٣٠ مليون جنيه وإعارة لاعبين من ضمنهم مصطفي ابو الخير لاعب وسط شباب الأهلي.