الرياضة

خالد الغندور: عبد الرحمن البانوبي يوقع للأهلي 4 سنوات

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي نجح في الحصول على توقيع عبدالرحمن البانوبي لاعب زد لمدة أربع سنوات.

خالد الغندور: عبد الرحمن البانوبي يوقع للأهلي 4 سنوات

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عبدالرحمن البانوبي وقع على عقود الأهلي لمدة أربع سنوات بمبلغ ٧ مليون جنيه في الموسم".

وأضاف:"  زد طالب في الوقت الحالي مبلغ ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ٣٠ مليون جنيه وإعارة لاعبين من ضمنهم مصطفي ابو الخير لاعب وسط شباب الأهلي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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