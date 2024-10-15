نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف كواليس خلاف الزمالك وسيراميكا على صفقة عمرو قلاوة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن جوميز المدير الفني لنادي الزمالك رحب بضم اللاعب عمرو قلاوة، وبالفعل فتحت الإدارة خطوط اتصال مع اللاعب ووكيله.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" اللاعب ووكيله رحبا بالانضمام للقلعة البيضاء وأبلغ اللاعب مسئولي الزمالك بالتفاوض مع ناديه لأنه يرتبط بعقد معهم.".

وأكمل:"مسئولو نادي الزمالك تواصلوا مع سيراميكا وطلبوا الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع لكن سيراميكا رفض هذا البند ولمس عدم جدية النادى الأبيض في الحصول على خدمات اللاعب.".

وأختتم:"اللاعب متواجد في معسكر الفريق بالإمارات في الوقت الحالي استعدادا للسوبر المحلي وطالبه مسئولو نادى سيراميكا بغلق الملف والتركيز في الفترة المقبلة".