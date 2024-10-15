نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يعود للتدريب على ملعبه غدا للمرة الأولى منذ ٥ أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود الفريق الأول بنادي غزل المحلة للتدريبات على ملعبه التاريخي غدا للمرة الأولى منذ ٥ أشهر بعد الانتهاء من تغيير أرضية الملعب بشكل كلي، وتغيير أنظمة الري، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة في المجال، ومن المرجح انتهاء أعمال التطوير بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل.

هذا ويبدأ الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك استعداداته النهائية للدوري المصري الممتاز بعد أن أقام الفريق ٦ معسكرات خارجية بالأسكندرية،بورسعيد،الإسماعيلية والقاهرة خاص خلالها ١٣ مباراة ودية.