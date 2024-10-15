ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بعد الفوز على موريتانيا والتأهل بشكل رسمي

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أحمد جودة - القاهرة - يتصدر منتخب مصر مجموعته في تصفيات كأس أمم إفريقيا بعد التأهل للمرة الـ27 في تاريخه والخامسة على التوالي، عقب الفوز الذي حققه اليوم الثلاثاء على منتخب موريتانيا بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025:

1. منتخب مصر: 12 نقطة

2. منتخب بوتسوانا: 6 نقاط

3. منتخب كاب فيردي: 3 نقاط

4. منتخب موريتانيا: 3 نقاط.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة، ليحقق بذلك انتصاره الرابع على التوالي في التصفيات، مما يضمن تأهله رسميًا إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

