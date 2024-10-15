نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة السعودية والبحرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين منتخب السعودية ضد البحرين، بالتعادل السلبي دون أي أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الملك عبدالله الدولي في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أحداث الشوط الأول بين منتخب السعودية والبحرين

بدأ الشوط الأول بين منتخب السعودية والبحرين بحماس شديد من قبل المنتخبين من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من المباراة والخطو قدمًا نحو التأهل.

واستمرت المحاولات من قبل المنتخبين ولكن دون جدوى كان التعادل السلبي في المباراة هو المسيطر على أحداث اللقاء.

وانطلقت صافرة حكم المباراة. معلنًا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين منتخب السعودية والبحرين.

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط من ثلاث مباريات، أمام 5 نقاط لأستراليا ويليه السعودية والبحرين بـ4 نقاط، ويأتى بعدهم بـ3 إندونيسيا، أما رصيد الصين خاليًا من النقاط.

وجاء تشكيل منتخب السعودية أمام البحرين كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: ريان حامد- حسان تمبكتي- علي لاجامي- حسن كادش.

خط الوسط: عبدالإله المالكي- علي الأسماري- سالم الدوسري.

خط الهجوم: أيمن أحمد- فراس البريكان- مروان الصحفي.