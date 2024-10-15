عاجل ـ لمسة عالمية من إبراهيم عادل.. مصر تتأهل بفوز صعب على موريتانيا في اللحظات الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - سجل اللاعب إبراهيم عادل هدفًا مذهلًا من على بعد قريب من خط منتصف الملعب، ليقود منتخب مصر إلى فوز صعب على مضيفه الموريتاني بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء. بفضل هذا الفوز، تأهل فريق المدرب حسام حسن إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025.

السيطرة على المباراة

استطاع منتخب مصر أن يرفع رصيده إلى 12 نقطة، متربعًا على صدارة المجموعة الثالثة بعد خوضه أربع مباريات. على الرغم من ذلك، لم تشهد المباراة الكثير من الفرص، حيث كانت معظم فترات اللقاء متوسطة المستوى. تأثرت مصر بغياب قائد الفريق، محمد صلاح، مما جعل أداء المنتخب يعتمد بشكل كبير على اللعب في منتصف الملعب.

لحظة التألق

نجح اللاعب البديل إبراهيم عادل في كسر حالة الجمود في المباراة بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 85. استغل عادل تقدم الحارس الموريتاني، مامادو ديوب، وأطلق تسديدة رائعة من قبل خط المنتصف لتسكن الكرة الشباك، مسجلًا لحظة تاريخية للمنتخب المصري.

تصديات الشناوي

على الجانب الآخر، كان منتخب موريتانيا قريبًا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 56 عندما أطلق أبو بكاري كويتا تسديدة قوية. ولكن الحارس المصري محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة في الشوط الأول، تألق وأنقذ مرماه بنجاح، مما حافظ على نظافة شباك منتخب مصر.

مصير موريتانيا

بعد هذه الهزيمة، تجمد رصيد منتخب موريتانيا عند ثلاث نقاط في المجموعة، مما يزيد من صعوبة موقفهم في التأهل للبطولة. لم يستطع المنتخب الموريتاني استغلال الفرص التي سنحت له، وأثر ذلك بشكل سلبي على أدائهم.

بهذا الفوز الثمين، أثبت منتخب مصر قدرته على تجاوز التحديات والاحتفاظ بآماله في التأهل للبطولة القارية. كما أظهر إبراهيم عادل إمكانياته الكبيرة كبديل، مقدمًا لمسة عالمية جعلته بطل اللقاء.