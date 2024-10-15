نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر عد تأهله لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، لخوض مبارياته القادمة في التصفيات خلال شهر نوفمبر المقبل، حيث حقق فوزًا مهمًا على موريتانيا بهدف نظيف.

مباريات مصر المقبلة:

سيواجه منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، منتخب الرأس الأخضر، يليها مباراة مع بوتسوانا، ستقام هاتان المباراتان خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات.

بهذا الانتصار، رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي في التصفيات، مما ضمن له التأهل رسميًا إلى كأس أمم إفريقيا 2025.