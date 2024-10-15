نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب المغرب لمواجهة إفريقيا الوسطى في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل أسود أطلس لمواجهة إفريقيا الوسطى بعد قليل على استاد وجدة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.



وتضم المجموعة الثانية من تصفيات كأس الأمم إفريقيا 2025 منتخب المغرب بجانب منتخبات الجابون وإفريقيا الوسطى وليسوتو.



ويحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة الثانية فى تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط ويليه منتخب إفريقيا الوسطى برصيد 3 نقاط بالتساوى مع منتخب الجابون بينما يتذيل منتخب ليسوتو المركز الرابع والأخير بلا رصيد من النقاط.



ومن المقرر أن يخوض منتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - يوسف بلعمري - جمال حركاس - نايف أكرد

خط الوسط: سفيان أمرابط - رضا بلحيان - عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إلياس أخوماش - يوسف النصيري - عبد الصمد الزلزولي.