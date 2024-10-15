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أحمد جودة - القاهرة - 11 مباراة قوية بالجولة الثانية لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني

تقام الأربعاء في الساعة الثالثة والنصف عصرا مباريات الجولة الثانية لمجموعتين بحري لدوري القسم الثاني.



المجموعة الخامسة



1- بايونيرز مع صيد المحلة



يشهد نادي شربين مباراة من العيار الثقيل بين فريقي بايونيرز بقيادة احمد عبد الظاهر مع نظيره فريق صيد بالمحلة بقيادة عبد الرحمن فهمي ٠



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط حيث فاز بايونيرز على بيلا خارج الأرض بهدف نظيف، وفاز الصيد بالمحلة على بني عبيد بهدفين دون رد.



2- كفر الشيخ مع مالية كفر الزيات



يستضيف ستاد كفر الشيخ لقاء صعب بين فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 3 نقاط مع نظيره فريق مالية كفر الزيات بقيادة عبد الناصر محمد المدير الفني برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الأولى فوز كفر الشيخ على ميجا سبورت بهدف نظيف خارج الديار، تعادل فريق مالية كفر الزيات التعادل مع فريق دكرنس بهدف لكل فريق.



3- بني عبيد مع اتحاد نبروه



على ملعب الدكتور هرماس رضوان ببني عبيد يلتقي فريق بني عبيد بقيادة عادل صديق مع نظيره فريق اتحاد نبروه بقيادة طارق السعيد المدير الفني ٠



يدخل بني عبيد المباراة ورصيده صفر من النقاط لهزيمته في المباراة الأولى امام صيد المحلة بهدفين نظيفين، بينما يدخل نبروه المباراة برصيد نقطة واحدة من التعادل امام مركز شباب تلا دون أهداف.



4- مركز شباب تلا مع ميجا سبورت



على ملعب غزل شبين يحل فريق ميجا سبورت بقيادة ياسر عبد الواحد ضيفًا ثقيلًا على فريق شباب تلا بقيادة توفيق صقر ٠



ويخزض تلا اللقاء برصيد نقطة بعد التعادل مع فريق اتحاد نبروه سلبيًا بينما ميجا سبورت دون نقاط بعد هزيمته من فريق كفر الشيخ بهدف دون رد.



5- دكرنس مع دمياط



على ملعب حمدينو عبد الجليل بدكرنس يستدرج فريق دكرنس بقيادة عصام شعبان فريق دمياط بقيادة محمد النحاس



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة وحيدة.

وشهدت الجولة الماضية تعادل دكرنس مع مالية كفر الزيات بهدف لمثله وتعادل دمياط مع مركز شباب القزازين سلبيًا.



6- شباب القزازين مع بيلا



يواجه فريق شباب القزازين بقيادة جاد توفيق نظيره فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهيدي في مواجهة مرتقبة.



ويخزض القزازين المباراة برصيد نقطة من التعادل مع دمياط، يدخل بيلا المباراة بلا نقاط لهزيمته امام بايونيرز.



المجموعة السادسة

1- شباب كوم حمادة مع المجد السكندري

على ملعب نادي كوم حمادة ولقاء صعب بين فريق كوم حمادة بقيادة رمضان السيد برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق دلفي سلبيًا مع نظيره فريق المجد السكندري بقيادة فخر الدين صبري برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الزهور بمطروح بهدف دون رد.



2- طلائع الاسطول مع الحمام

يستضيف ملعب القوات البحرية براس التين يستقبل فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني برصيد 3 نقاط فريق الحمام بقيادة محمد كابوريا برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق طلائع الأسطول على فريق الجزيرة بمطروح بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق الحمام مع فريق الهلال الضبعة بهدفين لكل منهما.





3- الهلال الضبعة مع دلفي



على ملعب المدينة الشبابية بابو قير يلتقي فريق الهلال الضبعة بقيادة على عاشور مع فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين



ويدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة بعد تعادل الهلال مع فريق الحمام بهدفين لكل منهما، وتعادل دلفي مع مركز شباب كوم حمادة سلبيًا.



4- الزهور مع دمنهور



على ملعب نادي شباب الهلال بمطروح يستقبل فريق الزهور بمطروح بقيادة ايمن عبد الحكيم فريق العاب دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني.



ويدخل الفريقان اللقاء دون نقاط حيث خسر الزهور من طلائع الاسطول بهدفين مقابل هدف، بينما حصل فريق دمنهور على راحة.



5- أصحاب الجياد مع الجزيرة المطروحي



على ملعب جامعة الإسكندرية يلتقي فريق أصحاب الجياد بقيادة محمد فهمي مع نظيره فريق الجزيرة المطروحي.



ويحصل فريق الاوليمبي متصدر المجموعة برصيد 3 نقاط على راحة هذا الاسبوع.