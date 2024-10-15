نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجزيرة 2"..إنجاز جديد في عهد الجمهورية الجديدة للرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة السادس من أكتوبر عصر غد الأربعاء، إنطلاق التشغيل التجريبي لمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة 2"، الذي ينضم لإنجازات المنشآت الشبابية والرياضية للجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويقوم د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإفتتاح المركز الذي يعد أحد أكبر مراكز التنمية الشبابية والرياضية في مصر، وأيضا الوطن العربي وذلك من خلال التشغيل التجريبي له، بعد الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من الانشاءات والملاعب به في احتفالية كبري.

ويشهد الافتتاح الذي تنطلق فقرات برنامجه في الثالثة والنصف من عصر غد،إقامة عرض هولوجرام توضيحي لما تم من اعمال انشائية كبري بالمركز، ويشهد الافتتاح ايضا إقامة مسيرة "مشي"، وكذلك إقامة عدد من البطولات والمسابقات الرياضية.

إنجاز كبير في الجمهورية الجديدة

ويأتي إنشاء وتنفيذ مركز التنمية الشبابية والرياضية "الجزيرة 2" ومنشآته وملاعبه وصالاته،ضمن النهضة والانجازات الانشائية الشبابية والرياضية الكبري التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمتمثلة في تنفيذ وتطوير المئات من المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية خلال العشر الأخيرة التي انضم لها "الجزيرة 2" مؤخرا.

ومن اهم الانشاءات الشبابية والرياضية التي تم تتفيذها بمركز التنمية الشبابية والرياضية بمدينة 6 أكتوبر "الجزيرة 2"، أربعة ملاعب للاسكواش، ملعب قانوني لكرة القدم ومدرجاته، 2 ملاعب متعددةً الأغراض و2 ملعب بادل، وحمام سباحة أولمبي، وحمام سباحة للأطفال، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات كبري، والمبني الاجتماعي،ويشتمل على مطعم ومطبخ والعديد من الكافيتريات.

وصرح د. أشرف صبحي وزير الرياضة أن "الجزيرة 2"، يخدم قطاعا كبيرا من أبناء مدينة 6 أكتوبر، وذلك علي مستوي مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية والفنية والثقافية.

إمكانيات كبيرة

ويؤكد د. أشرف صبحي، علي ان خطة الانجازات الرياضية والشبابية الكبيرة التي تشهدها مصر في المرحلة الحالية، تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويضيف اننا نسير نحو بناء الإنسان والشباب المصري والاستثمار فيه من خلال تنمية قدرات الشباب المصري على نطاق واسع وبمختلف المجالات وبكل الامكانيات التي تسعي الدولة بتوفيرها لملايين النشء والشباب الذي يعد القوة الضاربة لمصر.

إنجاز علي 19 فدان بتكلفة 300 مليون جنيه

ويكشف د. أشرف صبحي، عن أن منشآت وملاعب وصالات مركز التنمية الشبابية بمدينة السادس من أكتوبر "الجزيرة 2"، أقيمت على مساحة 19 فدانا، ويضم المركز أيضا عددا كبيرا من الملاعب وحمامات السباحة وقاعة للمؤتمرات، وإنه تم فتح العضويات به فى الفترة الحالية بجانب إتاحة المركز لأعضاء مركز شباب الجزيرة 1.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة لديها نظام تسير عليه وهو إعادة تطوير وتشغيل الأصول ومنها مركز "الجزيرة 2"، وكشف الوزير عن إنه بلغ إجمالي التكلفة الإجمالية للمركز مبلغ قدره 300 مليون جنيه من خلال التمويل الذاتي دون تحميل الدولة اي أعباء مالية وهو النهج والفكر الاستثماري الذي تنتهجه الدولة المصرية والقيادة السياسية في الجمهورية الجديدة 2030.

وصرح الوزير بأن الهدف من إنشاء فرع لمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر هو تلبية الطلبات المتزايدة للعضوية فى مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة بعد نجاح التجربة للمركز بفرع الجزيرة، واكد الوزير علي نجاح وزارته في تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية جديدة.

والجدير بالذكر، وفي خطوة مهمة سبقت الافتتاح، إنه في إطار التجهيزات التي تمت مؤخرا استعدادا لافتتاح "الجزيرة 2"، قام وزير الشباب والرياضة في شهر سبتمبر الماضي بزيارة ميدانية مهمة تفقد خلالها ملاعب ومنشات وصالات المركز.

فتح باب العضوية

وصاحب الوزير خلال الزيارة عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة،علي رأسهم

د. عمرو الحداد مساعد الوزير ورئيس مجلس أمناء مركز "الجزيرة 2"، وخالد مسعود رئيس قطاع الشباب بالوزارة.

وكشف عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر "الجزيرة 2" عن إنه تم فتح باب العضوية بالمركز،و أنه هناك مقابلات شخصية للمتقدمين للحصول على عضويات المركز بدأت مؤخرا، على أن يتم بعد المقابلات تحديد موقف المتقدمين من العضويات بحضور مجلس الأمناء.

وأعلن الحداد عن قيمة أسعار العضويات بالمركز،وهي تتراوح بين 25 و30 و35 ألف جنيه، على أن تكون 25 ألفا للمؤهلات العليا، و30 ألفا للمؤهلات المتوسطة، و35 ألف لما دون ذلك.

كتيبة شبابية كبري

ويعد مركز "الجزيرة 2" في مقدمة قائمة مراكز التنمية الشبابية التي تتكون من 46 مركزا من نوعها علي مستوي الجمهورية،وهو ايضا ضمن قائمة 4540 مركزا للشباب والتنمية الشبابية علي مستوي المحافظات المصرية ال 27، التي تتضمن أيضا 4112 مركزا للشباب بقري مصر، و382 بالمدن المصرية،وهذا يؤكد علي امتلاك مصر كتيبة غير مسبوقة من مراكز الشباب تخدم، خاصة 72 مليون شاب وناشئ، وعامة أكثر من 105 مليون نسمة هم سكان مصر، وتنفرد مصر بها دون اي دولة اخري علي مستوي الوطن العربي وافريقيا وايضا العالم .

