نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بول بوجبا يعلق علي احتمالية انتقاله إلي الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، إنه لم يحسم بعد أمره في المكان الذي سيتوجه إليه خلال الفترة الحالية.

وكان قد تعرض الفرنسي بوجبا للإيقاف لمدة 4 مواسم، بسبب تناوله مواد منشطة، لكنه قد إستئناف علي الحكم الصادر، من أجل تخفيف العقوبة.

ثم خفضت عقوبة بوجبا إلي 18 شهرًا، وسيعود للتدربيات مع فريقه في يناير القادم، وسيحق له المشاركة في المباريات، ابتداءً من مارس 2025.

ومن المتوقع أن يفسخ يوفنتوس الإيطالي تعاقده مع بول بوجبا خلال الأيام القادمة، بناءً علي رغبة تياجو موتا مدرب الفريق.

وقال بوجبا في تصريحات صحفية لصحيفة ليكيب الفرنسية، "لا أعرف ماذا سيحدث غدًا، لماذا لا ألعب في الدوري الفرنسي؟ ليس علي أن أقول لا، لم أحسم أمري حتي الآن".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود تواصل بين إدارة مارسيليا الفرنسي وبول بوجبا للتعاقد معه، عقب فسخ تعاقده مع يوفنتوس.