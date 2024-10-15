منتخب مصر يصل إلى ملعب شيخا بيديا لملاقاة موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - وصل المنتخب الوطني المصري إلى ملعب شيخا بيديا، حيث يستعد لخوض مباراة هامة أمام موريتانيا، المقررة بعد قليل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، عن التشكيلة الرسمية لمباراة اليوم، والتي ستنطلق في السابعة مساءً، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي.

خط الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، محمود صابر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، أسامة فيصل.



وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من: محمد عواد، مصطفى شوبير، أحمد رمضان بيكهام، محمد شحاته، أحمد نبيل كوكا، حمدي فتحي، ناصر ماهر، مصطفى فتحي، محمود حسن تريزيجيه، وإبراهيم عادل.