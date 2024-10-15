كوريا الجنوبية تحقق فوزا مثيرا على العراق في تصفيات آسيا المؤهلة إلي كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين كوريا الجنوبية والعراق، بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية، في إطار تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ملخص مباراة كوريا الجنوبية والعراق

افتتح المنتخب الكوري التسجيل عن طريق مهاجمه أوه سى هون في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول.

ثم عادل المنتخب العراقي النتيجة، عن طريق مهاجمه أيمن حسين في الدقيقة 50، بعد تمريرة رائعة من زميله أمجد عطوان.

وفي الدقيقة 74، أحرز البديل أوه هيون جيو الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية.

وسجل لي سي سونج الهدف الثالث للمنتخب الكوري في الدقيقة 83، من أسيست من زميله لي ميونج جاي.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+5 قلص المتتخب العراقي النتيجة عن طريق مدافعه سولاقا.

وبتلك النتيجة، يتصدر منتخب كوريا الجنوبية صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يتوقف رصيد المنتخب العراقي عند النقطة السابعة في المركز الثاني.