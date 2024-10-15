نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام موريتاينا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه موريتانيا في الساعة السابعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

تشكيل منتخب مصر الأساسي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

المدافعين: أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي

لاعبو الوسط: محمد حمدي، مروان عطية، محمود صابر

المهاجمون: أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، أسامة فيصل



الإحتياطي:

محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - ناصر ماهر - مصطفى فتحي- محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل.