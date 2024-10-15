حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تشكيل منتخب مصر لمباراته امام موريتانيا المقرر لها السابعة مساء اليوم ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ وجاء كالتالي:

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فاطمة نصر

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