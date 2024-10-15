نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. اتحاد الكرة يؤجل انطلاق دوري القسم الثالث إلى هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل انطلاق دوري القسم الثالث لجميع المجموعات لمدة أسبوع، ليصبح موعد البداية الجديد هو 26 أكتوبر بدلًا من 19 من الشهر نفسه.

وأوضح مصدر داخل اتحاد الكرة خلال تصريحات صحفية ل "دوت الخليج الرياضي"، أن اتحاد الكرة استقر على تأجيل المسابقة وسيتم إبلاغ الأندية خلال الساعات القادمة.

تقام المسابقة بمشاركة 142 فريقًا موزعين على 12 مجموعة، حيث تتراوح أعداد الفرق في كل مجموعة بين 11 فريقًا كحد أدنى و17 فريقًا كحد أقصى، حسب المنطقة والفرع.

وفقًا للائحة المسابقة التي تم تسليمها للأندية، يصعد الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدوري الممتاز ب، بينما يهبط الفريق الأخير في كل مجموعة إلى القسم الرابع.