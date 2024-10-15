نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفا يُحدث قائمة الأندية المعاقبة ويكشف موقف الزمالك من إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحديثًا حول الأندية المعاقبة بالحرمان من القيد، وكشف أن الزمالك غير مدرج في القائمة، مما يتيح له قيد اللاعبين بشكل طبيعي.

وكان أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، قد أكد سابقًا أن إيقاف القيد كان متوقعًا، ولكنه لم يتلقَ إشعارًا رسميًا بشأن منع النادي من القيد.

وأوضح أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة في الأيام القليلة المقبلة لتفادي أي مشكلات إضافية.

من جانبه، أشار هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، إلى أن الإيقاف المحتمل للقيد كان متوقعًا في ظل القضايا المرفوعة ضد النادي في الفيفا بخصوص مستحقات لاعبين سابقين ومدربين.

هذا التحديث من فيفا يأتي بالرغم من تصريحات وكيل اللاعب أتشيمبونج، وائل الخربتاوي، الذي ذكر أن الزمالك بالفعل تعرض لإيقاف القيد بسبب المستحقات المتأخرة.

ونشر الفيفا بيانًا عبر موقعه الرسمي أمس يوضح الأندية المصرية المعاقبة بالحرمان من القيد، ولم يكن الزمالك من بينها، بينما شملت القائمة أندية الإسماعيلي، أسوان، إيسترن كومباني، مصر للمقاصة، والنجوم.

في الوقت نفسه، يستعد الزمالك للسفر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري لخوض منافسات السوبر المصري، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.