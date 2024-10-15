نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. كاف يُلغي مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الصحفية عن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن مباراة ليبيا ونيجيريا، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وكان من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل بعثة المنتخب النيجيري في بنغازي يوم الأحد، لكنها هبطت بدلًا من ذلك في مطار الأبرق، الذي يبعد نحو 220 كم عن وجهتها، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وقد أعلن كاف في بيان رسمي أمس عن فتح تحقيق رسمي في ملابسات رحلة منتخب نيجيريا إلى ليبيا.

من جانبها، أفادت منصة بي إن سبورتس الإخبارية عبر حسابها الرسمي على إكس بأن كاف قرر إلغاء المباراة.

وجاء هذا القرار بعد مغادرة طائرة المنتخب النيجيري ليبيا عائدة إلى بلادها يوم الإثنين، حيث لم يتم خوض المباراة، على أن يعلن كاف نتائج التحقيقات في هذه الأزمة لاحقًا.