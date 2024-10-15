نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول عبد الواحد السيد إلى الإمارات للتحضير لمشاركة الزمالك في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إلى الإمارات عصر اليوم الثلاثاء برفقة عبد الله حسين، إداري الفريق، ومصطفى ميلا، مسؤول المهمات، وذلك للاطمئنان على الترتيبات المتعلقة بإقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر يوم الخميس المقبل للاستعداد لبطولة السوبر المحلي، ومعاينة ملاعب التدريب.

الزمالك يستعد للمشاركة في بطولة السوبر المحلي التي ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سفر البعثة يوم 17 أكتوبر الجاري استعدادًا للبطولة.