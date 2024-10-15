نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستعد للسوبر المحلي بقميص "أكبر قلعة رياضية في مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال التدريب الصباحي اليوم، ارتدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قمصانًا كُتب عليها "الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

واستأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي، بعد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب المباراة الودية الأخيرة أمام زد.

ويستعد الفريق للمشاركة في بطولة السوبر المحلي التي ستُقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة الأهلي، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الفريق إلى الإمارات في 17 أكتوبر، تحضيرًا للمشاركة في البطولة.