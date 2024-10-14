نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من أوسيمين على أزمة مباراة نيجيريا وليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي جلطة سراي على أزمة منتخب منتخب بلاده نيجيريا ضد ليبيا.

وطالب مهاجم نابولي الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ زملائه، من الأوضاع التي أصابتهم في ليبيا خلال الساعات القليلة الماضية.

أوسيمين: أشعر بخيبة أمل لما حدث مع لاعبي نيجيريا

ونشر أوسيمين عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أشعر بخيبة أمل مما يحدث لإخوتي اللاعبين والمدربين في أحد مطارات ليبيا، أقدم دعمي الكامل لهم وما يحدث يُخالف الروح الرياضية تماما".

وأتم: "أطالب الكاف (الاتحاد الأفريقي) والجميع بالتدخل لإنقاذ زملائي".

يذكر أن منتخب نيجيريا أعلن منذ قليل عدم خوضه المباراة المرتقبة ضد ليبيا عقب ما تعرضوا له على أراضيهم.

وأكد الاتحاد الأفريقي على إحالة هذه الأزمة إلى لجنة الانضباط لإيجاد حل ومعرفة من الطرف الجاني ومن المجني عليه.