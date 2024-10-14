نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكاف يحيل أزمة نيجيريا وليبيا إلى لجنة الانضباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ⁦‪كاف إحالة أزمة المنتخب النيجيري إلى لجنة الانضباط للتحقيق واتخاذ القرارات بمن يثبت في حقه خرق اللوائح.

وانسحب منتخب نيجيريا من مواجهة منتخب ليبيا المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء ضمن منافسات دوري الأمم الأفريقية لهذه النسخة.

ويأتي هذا الانسحاب بعد سوء المعاملة التي تلقاها منتخب نيجيريا في ليبيا والتي بررت على أنها شيء غير متعمد من جانب التقارير الليبية مثلما يتم تداوله.

وواجه منتخب ليبيا الأزمة ذاتها عندما وصل نيجيريا لخوض مباراة الجولة الثالثة في دوري أمم إفريقيا والتي خسرها بهدف دون رد.