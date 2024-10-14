نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب نيجيريا يقرر عدم خوض مباراة ليبيا ويعود إلى دياره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطور الأزمة بين منتخب نيجيريا وليبيا بشأن مباراته المقرر خوضها مساء غد الثلاثاء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب نيجيريا يغادر ليبيا

ويعاني منتخب نيجيريا من سوء استقبال من منتخب ليبيا بعدما وصل أراضيه اليوم، وهو رد الفعل الذي قرر الجانب الليبي أن يستخدمه بعد المعاملة والضيافة السيئة من النيجيريين في المباراة الماضية.

وتعرض منتخب ليبيا لنفس المعاملة التي تعرض لها نيجيريا الآن ولكن الأخير على أرضه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بين سبورتس"، فإن المنتخب النيجيري يغادر الأراضي الليبية دون لعب المباراة أمام المنتخب الليبي غدا الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة على أن طائرة المنتخب النيجيري غادرت مطار الإبراق نحو العاصمة النيجيرية أبوجا.