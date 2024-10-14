أحمد جودة - القاهرة - تعرف علي تشكيل وادي دجلة لمواجهة لافيينا بالجولة الثانية من دوري المحترفين

أعلن محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق لافيينا بعد قليل ضمن إطار منافسات بالجولة الثانية من دوري المحترفين

وجاء تشكيل وادي دجلة كالآتي:

محمد ابو النجا حارس مرمى

عمر عدلي

محمد الشبيني

محمد كماتشو

أحمد داهش

محمود طلعت

محمد عبد العاطي

مؤمن عاطف

يوسف اويا

محمود دياسطي

أكرم عبد ربه

ويدير المباراة كلامن:



‏حكم ساحة محمد معروف

‏حكم مساعد أول سمير جمال

‏حكم مساعد ثاني شريف عبد الله

‏ حكم رابع محمد عبد العزيز