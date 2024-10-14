طارق يحيى: جيفرسون كوستا لاعب واعد لكن لديه بعض المشكلات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم الزمالك السابق والمدير الفني لفريق إيسترن كومباني، عن جيفرسون كوستا صفقة الزمالك الجديدة.

طارق يحيى: جيفرسون كوستا لاعب ينقصه الكثير

وأضاف طارق يحيى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: جيفرسون كوستا لاعب ينقصه الكثير يحتاج الخبرات ورغم سرعته إلا أنه لديه بعض المشكلات في التمركزات، ويحتاج لخبرات لعب كبيرة.

وتابع يحيى: معظم الصفقات التي جاءت كذلك، وأعلم أن مجلس الإدارة يسعى لتكوين فريق واعد لكن يجب أن يكون هناك بعض اللاعبين الخبرات وأخشى على الزمالك من إيقاف القيد مرة أخرى.

واختتم طارق يحيى كنت أتمنى أن يضم الزمالك مدافع ولاعب وسط ومهاجم آخر، وواجهت الزمالك بخليط من الصف الثالث مع الأول، وتعادلت مع الزمالك لكني لا يمكنني الحكم عليهم، لكنهم كانوا بعاد فنيا ونفسيا لذلك لا يمكن الحكم على المجموعة التي لعبت ضدي.