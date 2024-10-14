نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الواحد السيد يتوجه إلى الإمارات لإعداد استقبال بعثة الزمالك قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يغادر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، إلى الإمارات غدًا الثلاثاء، حيث سيتولى مهمة إنهاء جميع الترتيبات لاستقبال بعثة الفريق الأول التي تستعد للمشاركة في كأس السوبر المصري.

سيتولى عبد الواحد الإشراف على تجهيزات فندق الإقامة وملعب التدريب، وذلك لضمان جاهزية كل الأمور قبل وصول الفريق.

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديل موعد سفر البعثة، حيث ستغادر في العاشرة صباح الخميس عبر طائرة خاصة، بعد أن كان مقررًا أن تقلع في الثانية ظهرًا. يفضل الجهاز الفني الوصول مبكرًا لإجراء التدريب الأول للفريق في الإمارات.

تترأس حسام المندوه، أمين صندوق النادي، بعثة الزمالك المشاركة في البطولة التي ستقام من 20 إلى 24 أكتوبر بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

وفي نصف نهائي كأس السوبر المحلي، سيواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر في تمام الرابعة وخمس دقائق مساءً على استاد محمد بن زايد.