نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعديل موعد سفر الزمالك إلى الإمارات استعدادًا لكأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني لفريق الزمالك لكرة القدم، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتغيير موعد سفر البعثة إلى الإمارات استعدادًا لكأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تقلع طائرة الفريق الخاصة في الساعة العاشرة صباح الخميس، بدلًا من الساعة الثانية ظهرًا كما كان محددًا سابقًا.

ويرغب الجهاز الفني في الوصول مبكرًا لإجراء التدريب الأول للفريق في الإمارات.

يتولى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، رئاسة بعثة الفريق في البطولة التي ستعقد في الإمارات بين 20 و24 أكتوبر، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تكليف حسام المندوه برئاسة بعثة الفريق المسافرة.

سوف يواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر في تمام الرابعة وخمس دقائق مساءً على استاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

أما المباراة النهائية ستقام يوم الخميس 24 أكتوبر، بين الفائزين من المباراتين، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان في الساعة 04:05 مساءً بتوقيت مصر.