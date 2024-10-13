إنجلترا تهزم فنلندا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت إنجلترا في خطف ثلاث نقاط ثمينة من فنلندا بالفوز عليها بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في التصنيف الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.

نتيجة مباراة إنجلترا وفنلندا

بدأ اللقاء بسيطرة من جانب منتخب إنجلترا حتى نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 من عمر المباراة عن طريق جاك جريليش الذي استلم كرة رائعة من زميله انخل جوميز ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى منتخب فنلندا ويعلن عن الهدف الأول في اللقاء.

حاول لاعبو منتخب فنلندا في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ولكنهم فشلوا لينتهي الشوط بتقدم أسود إنجلترا بهدف نظيف.

وبالشوط الثاني، واصل أسود منتخب إنجلترا في سيطرتهم على اللقاء حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74 من توقيع ألكسندر أرنولد من ركلة حرة مباشرة، حيث تجاوزت الكرة خط دفاع منتخب فنلندا واستقرت في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى فنلندا.

في الدقيقة 84، نجح أولى واتكينز نجم منتخب إنجلترا في تسجيل ثالث أهداف منتخب بلاده من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى لمرمى منتخب فنلندا.

في الدقيقة 87، سجل أورتو هوسكونون لاعب منتخب فنلندا هدف منتخب بلاده الوحيد في اللقاء عن طريق رأسية في الزاوية اليسرى لمرمى منتخب إنجلترا وينتهي اللقاء بفوز منتخب إنجلترا على نظيره الفنلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط وجاء منتخب فنلندا في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.