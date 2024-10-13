رئيس نادي كونيا سبور يكيل المديح إلى بيراميدز بعد مواجهة الفريقين الودية

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أحمد جودة - القاهرة - عبر عمر كوركماز رئيس نادي كونيا سبور التركي عن سعادته الكبيرة بتواجد نادي بيراميدز في تركيا وإقامة مباراة ودية تجمع بين الناديين، مشددا على أن الثقافة والتاريخ اللذان يجمعان الشعبين المصري والتركي، يجعل اللاعبين المصريين ينجحون بشدة في التكيف والتألق مع الدوري التركي.

رئيس نادي كونيا سبور يكيل المديح إلى بيراميدز

وأكد على رغبته في أن يكون هناك اتفاقية تعاون بين الناديين، في تبادل الخبرات وتبادل اللاعبين، خاصة وأن اللاعبين المصريين أثبتوا كفاءة، وأن ناديه كان يلعب في صفوفه اللاعب أيمن عبد العزيز، وكذلك تألق في الدوري اللاعب أحمد حسن كوكا بشدة، وهناك أكثر من لاعب مصري آخر قدموا بصمة مميزة في الدوري التركي مثل مصطفى محمد.

كما أثنى رئيس نادي كونيا سبور على تجربة نادي بيراميدز المميزة ونجاح النادي في وضع نفسه في مكانة مميزة سريعا، وأنه سعيد لما وصل إليه النادي كونه بطل كأس مصر، وكونه واحدا من أهم وأكبر الفرق المصنفة في الطليعة حاليا في مصر وقارة إفريقيا، ومشيدا كذلك بالقيادة الشابة التي تدير النادي برئاسة المهندس ممدوح عيد.

من جانبه، رحب المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز بأن يكون هناك تعاون بين الناديين مستقبلا، ومؤكدا على سعادته بالمباراة الودية التي تعتبر مقدمة لتعاون كبير مستقبلي بين الناديين في مختلف المجالات.

كما أثنى رئيس نادي بيراميدز بحسن الاستقبال من نادي كونيا ومشيدا بملعبه الرائع وإمكانياته الكبيرة، وكذلك المجمع الرياضي المتكامل الخاص بالنادي وتدريباته.