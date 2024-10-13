نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من جوزيه جوميز بعد خسارة الزمالك أمام زد وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات يوم الاثنين، بعد خوضهم مباراتين وديتين يوم الأحد.

شارك الزمالك في مباراتين اليوم، حيث تعادل في المباراة الأولى مع فريق إيسترن كومباني بنتيجة 1-1، بينما خسر في المباراة الثانية أمام زد بنتيجة 3-2.

متى يستأنف الزمالك تدريباته؟

من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، وصيف الدوري وبطل الكأس، في مباراة نصف النهائي من السوبر المصري، فيما ستقام المباراة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

من المتوقع أن تغادر بعثة الزمالك إلى أبوظبي يوم 17 أكتوبر الجاري، للمشاركة في البطولة، وسيترأس البعثة حسام المندوه، أمين صندوق النادي.