نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد اختيار الرئيس الجديد لـ "كاف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة باتريس موتسيبي، إقامة انتخابات "كاف" 12 مارس المقبل في مصر، بعد مباحثات مستمرة حول موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية غير العادية الـ14.

وفقًا لموقع "sportnewsafrica"، فإنه سيتم انتخاب 3 مناصب في الجمعية العمومية غير العادية في دورتها الـ14 يوم 12 مارس، وهي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأعضاء الأفارقة للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

تحديد موعد اختيار الرئيس الجديد لـ "كاف"

ومن المقرر أن تُجري مراسم انتخابات "كاف" في الساعة 11 صباحًا بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تشهد الانتخابات تصويتًا على المناصب التي نجح فيها الأعضاء خلال الفترة من 2021 حتى 2025، خلال انعقاد الجمعية العمومية 43 العادية والاختيارية لـ "كاف" التي انعقدت بالرباط المغرب 12 مارس 2021.