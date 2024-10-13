‏منتخب الشاطئية يواصل تدريباته بالغردقة استعدادًا لبطولة كأس الأمم

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أحمد جودة - القاهرة - واصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي المدير الفني تدريباته في معسكر الفراعنة بالغردقة استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري.

منتخب مصر للكرة الشاطئية يواصل تدريباته

وشهدت التدريبات تألق اللاعبين الجدد أحمد تمساح، محمود عماد أوتى والحارس أحمد حمدى، بالإضافة إلى عناصر الخبرة بالفريق محمد السيد، مصطفي شيكا، حسان محمد، إسماعيل بهجت وأحمد الشحات وحسام باولو.

وخاض المنتخب فقرة تدريبية على بعض الجمل الفنية التي سيتمّ تنفيذها خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهناك استيعاب كبير من اللاعبين لفكر الجهاز الفني.

وتضم قائمة المنتخب فى حراسة كلًا من محمد السيد، إبراهيم حسن وأحمد حمدى.

واللاعبين مصطفي شيكا، محمد عبد النبي لوحا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن الشافعيّ، مصطفي على صاصا،إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد ايشا، أحمد تمساح ومحمود عماد أوتى.

ويضم الجهاز الفني كلًا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل طبيًا، عباس حسانين المدلك، مؤمن نبوى مدير إدارى، وائل طلال المنسق الإعلامي وإسلام شاكر مدير المهمات.