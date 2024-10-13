نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تشواميني من مغادرة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أحاديث إعلامية مؤخرًا، عن إمكانية مغادرة الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد، لصفوف الفريق الملكي.

تشواميني لا يفكر في مغادرة ريال مدريد

أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات، عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بإن تشواميني لا يفكر إطلاقًا في الرحيل عن ريال مدريد.

وانضم تشواميني إلى صفوف ريال مدريد في صيف عام 2022 قادمًا موناكو الفرنسي وعقده ممتد حتى يونيو 2028.

وتبلغ قيمة أوريلين تشواميني، صاحب الـ24 عامًا، 100 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت العالمي.

وخاض تشواميني 99 مباراة مع فريق ريال مدريد بكل البطولات منذ انضمامه، وسجل 3 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.