نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها "كلاسيكو الأرض".. 6 مباريات مهمة تنتظر ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر فريق ريال مدريد العديد من اللقاءات المهمة والمرتقبة، عقب انتهاء روزنامة المباريات الدولية الجارية حاليًا.

يخوض ريال مدريد 6 مباريات على الصعيدين المحلي والقاري اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى انطلاق روزنامة المباريات الدولية القادمة في نوفمبر، وسيكون أبرزها "الكلاسيكو" ضد الغريم التقليدي برشلونة.

واستعرض الموقع الإلكتروني الرسمي للريال مباريات الفريق "الملكي" الست، حيث يلعب 4 لقاءات في الدوري الإسباني لكرة القدم، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل الريال لقاءاته بمواجهة مضيفه سيلتا فيغو على ملعب بالاييدوس السبت القادم بالدوري الإسباني، قبل أن يستضيف بروسيا دورتموند الألماني بعدها بثلاثة أيام في الجولة الثالثة لمرحلة الدوري في دوري الأبطال، حيث تعد مواجهتهما تكرار لمباراتهما في نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه.

ويخوض الريال مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو" في 26 أكتوبر الحالي، ثم يحل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفًا على فالنسيًا في الثاني من الشهر القادم بالدوري المحلي.

وأخيرًا، قبل فترة روزنامة المباريات الدولية القادمة، يخوض الريال مباراتين على ملعبه، حيث يلعب ضد ضيفه ميلان الإيطالي في الخامس من نوفمبر، فيما يلتقي مع ضيفه أوساسونا بعدها بأربعة أيام.