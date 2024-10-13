نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في رحلة 8 ساعات.. منتخب مصر يغادر إلى موريتانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت مساء اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن متوجهة إلى موريتانيا.

منتخب مصر يتجه نحو موريتانيا

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تقام بالمغرب.

ويترأس محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر المتجهة نحو العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتستغرق رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا ٨ ساعات.