نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إعفاء مصطفى محمد وعمر مرموش الأفضل وموعد قرعة الدوري المصري.. ريال مدريد يقدم عرضًا لكروس وضربة موجعة لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية:

مصطفى محمد يغيب عن مباراة مصر وموريتانيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، إعفاء المهاجم مصطفى محمد من خوض المباراة القادمة أمام موريتانيا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وجاء إعفاء مصطفى محمد، من مباراة مصر وموريتانيا بعدما أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني إراحته حفاظًا على اللاعب من تفاقم الإصابة.

مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في إينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت، اليوم الأحد، اختيار مهاجم منتخب مصر، عمر مرموش، أفضل لاعب في الفريق عن شهر سبتمبر الماضي، بعد تألقه الكبير وتصدره ترتيب هدافي الدوري الألماني.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر إكس، صورة لمرموش مكتوب عليها أبرز أرقام اللاعب مع الفريق.

وكتب حساب فرانكفورت: “الأرقام تتحدث عن نفسها، وليس من المستغرب أن الفائز بجائزة لاعب شهر سبتمبر هو عمر مرموش”.

رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن هناك بعض الأفراد يسعون لإثارة الجدل حول موضوع القرعة في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى ضرورة إجراء قرعة لاختيار الملاعب، بالإضافة إلى تحويل الأرقام إلى أندية في جدول المباريات.

وفي تصريحات إذاعية، أوضح سويلم: "لقد ذكرت أنه لن تكون هناك قرعة هذا الأسبوع، وأنه لا توجد مؤجلات في المباريات، كما أنه لن تكون هناك قرعة موجهة. ستقوم الشركة الألمانية بتنظيم جدول المباريات مع وضع خمسة أيام بين كل جولة، مع الأخذ في الاعتبار التوقفات للمنتخب الوطني، مما يعني أنه لن تكون هناك تأجيلات، حيث سيكون هناك مجال لتنظيم المنافسات الإفريقية."

وأضاف سويلم أنه من المتوقع إجراء قرعة أخرى بعد يوم 20 من الشهر الجاري، وتحديدًا في 25 أكتوبر، عقب مباراة السوبر المصري. كما تم الاتفاق على انطلاق الدوري في نهاية أكتوبر الحالي. وأكد على أهمية إجراء قرعة لتحديد الملاعب، حيث سيتواجه كل فريقين مرة واحدة، مما يستلزم إجراء القرعة لضمان تنظيم الأمور بشكل صحيح.

ريال مدريد يقدم عرضا لتوني كروس

قدم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عرضا للألماني توني كروس، لتولى تدريب إحدى فرق الكاديمية.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، قدم بيريز عرضا لكروس للعمل مع ريال مدريد، بعد أن اعتزل كرة القدم نهائيا في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن إدارة ريال مدريد ترى أن كروس يمتلك إمكانات كبيرة، بفضل معرفته الواسعة بكرة القدم وخبراته، بالإضافة إلى إنهائه دورة في التدريب.

ضربة موجعة في برشلونة قبل الكلاسيكو

خرج نجم برلشونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال وهو يعرج بشكل واضح بسبب معاناته آلام عضلية في الساق اليسرى بعد أن لعب أمام الدنمارك، ما يجعل مشاركته أمام صربيا الثلاثاء المقبل محل شك، في ظل سعي "لاروخا" لحسم تأهله في دوري الأمم الأوروبية.

أعطت مغادرة لامين يامال لأرضية الملعب بهذه الطريقة دون أن يتحدث إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عقب لقاء أمس، مؤشرًا واضحًا على صعوبة ظهوره أمام صربيا بعد أن تعرض لعدة تدخلات قوية من جانب اللاعبين الدنماركيين.