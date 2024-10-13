تشواميني يعلق على ظهور مبابي في ملهى ليلي بعد استبعاده من منتخب فرنسا

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أحمد جودة - القاهرة - علق أوريلين تشواميني نجم منتخب فرنسا وريال مدريد، على ظهوره زميله كيليان مبابي في ملهى ليلي بالسويد أثناء مواجهة “الديوك” السابقة في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تشواميني عن ظهور مبابي في ملهى ليلي: ليست مشكلتنا

قال تشواميني في تصريحاته لوسائل الإعلام، اليوم الأحد: “تحدثنا مع مبابي قبل وبعد المباراة، لذلك لا يهم أين شاهد المباراة، إنها ليست مشكلتنا”.

وتابع تشواميني قائلًا: “مبابي أرسل رسائل إلى الجميع لمعرفة كيف تسير الأمور، لا ينبغي الشك في حب كيليان لمنتخب فرنسا، ولا يمكننا الانتظار حتى يعود".

ويغيب مبابي، عن قائمة منتخب فرنسا لمباراتي الكيان الصهيوني وبلجيكا في بطولة دوري الأمم الأوروبية من أجل التعافي من إصابته.

وفاز منتخب فرنسا على الكيان الصهيوني بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء الخميس الماضي، في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة بلجيكا يوم غدٍ الإثنين، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.