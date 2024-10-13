نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنجلترا أمام فنلندا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لي كارسلي المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة فنلندا بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في التصنيف الثاني من بطولة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي.



ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف منتخب اليونان صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب فنلندا في المركز الأخير دون رصيد.



ويسعى منتخب الأسود الثلاثة إلى تعويض خسارته أمام اليونان في الجولة الماضية.



على الجانب الآخر، يتسلح منتخب فنلندا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق أول فوز في البطولة.



من المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: هندرسون

الدفاع: ألكساندر أرنولد، جيوهي، جون ستونز، والكر.

الوسط: ديكلان رايس، بالمر، جوميز.

الهجوم:، جريليش، هاري كين، بيلينجهام.